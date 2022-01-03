Тысяча за вакцинацию: сколько денег уже потратили украинцы

В Министерстве цифровой трансформации говорят, что из поданных 6,1 млн заявок по программе "е-Поддержка", вакцинированные украинцы уже потратили 638 млн гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что в приложении "Дія" уже больше 13 миллионов уникальных пользователей.

"За 2021 год мы выросли больше чем в 5 раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей — плюс 50-70 тысяч. В приложении сейчас 15 документов и 9 услуг. В декабре запустили в "Дії" программу "е-Поддержка", - сообщил Федоров.

Он подчеркнул, что заявки по программе "е-Поддержка" подали более 6,1 млн вакцинированных украинцев, которые уже потратили 638 млн гривен.

Также за три недели украинцы открыли 7,1 млн карт в банках для начисления выплат.

Отметим, для получения специальной карты по программе "е-Поддержка" в приложении банка или офлайн-отделении нужно быть привитым двумя дозами вакцины и иметь установленное приложение "Дія".

В разделе "Услуги" приложения нужно найти и активировать услугу "е-Поддержка", выбрав банк для выплаты.

Вырученные средства можно потратить в течение 4 месяцев на путешествия, спорт или посещение культурных заведений. Банки распознают категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными невозможно.

Отметим, бета-тестирование программы "е-Поддержка", в рамках которой все вакцинированные украинцы могут получить по тысяче гривен, стартовало 13 декабря, 19 декабря был официальный запуск.

В этом году состоится первый этап программы. Она будет продолжена и в следующем году. В дальнейшем будут разработаны альтернативные механизмы получения выплат, не только в приложении "Дія".

Также президент Владимир Зеленский сообщил, что власти собираются включить в программу "е-Поддержка" аптеки. Когда это произойдет, украинцы старше 60 лет смогут потратить "ковидную тысячу" на лекарства.