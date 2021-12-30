Тысяча за вакцинацию: еще один банк присоединился к программе "е-Поддержка"

Райффайзен Банк присоединился к государственной программе "е-Поддержка". Теперь банк начнет оформлять карты для выплаты украинцам тысячи гривен за вакцинацию. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Чтобы получить "ковидную тысячу" на карту от Райффайзен Банка, нужно обратиться в ближайшее отделение банка или оформите ее онлайн.

После этого нужно подать заявление на выплату тысячи гривен в приложении госуслуг "Дія". В программе участвуют несколько банков, Райффайзен Банка стал седьмым. В приложении нужно выбрать один банк, на карту которого получателю придут деньги.

Для этого откройте приложение, в разделе "Услуги" отправьте заявление на получение помощи и выберите карту "е-Поддержка" Райффайзен Банка.

Тысячу за вакцинацию могут получить:

украинцы, которые имеют полный курс вакцинации;

сформировали "зеленый" Covid-сертификат в приложении "Дія";

оформили специальную банковскую карту.

Программа "е-Поддержка" в большей степени направлена на помощь украинскому бизнесу, наиболее пострадавшему во время карантина. Поэтому "ковидную тысячу" можно потратить не на все, а только на несколько категорий товаров/услуг: транспорт, театры, книги, занятия спортом, музеи.

Украинцы сразу вовлеклись в эту программу и за несколько дней ее работы успели потратить 134 миллиона гривен, полученных за вакцинацию. Больше всего денег в рамках "е-Поддержки" вакцинированные граждане тратят на книги.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что власти собираются включить в программу "е-Поддержка" аптеки. Когда это произойдет, украинцы старше 60 лет смогут потратить "ковидную тысячу" на лекарства.