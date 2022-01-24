Количества инфицированных коронавирусом вырастет в два раза в ближайшее время, - Ляшко

В Украине в конце января-начале февраля в два раза вырастет количество новых случаев заражения коронавирусом в сравнении с октябрем 2021 года, заявил министр охраны здоровья Виктор Ляшко.

Свой прогноз глава Минздрава озвучил во время брифинга после заседания СНБО, при этом Ляшко не уточнил, вырастет суточное число новых инфицированных или в целом за определенный периоды времени.

"Мы прогнозируем, что как минимум в два раза будет больше количество случаев по сравнению с волной, которая у нас была в октябре-ноябре. В то же время госпитализации будет меньше, также количество смертей должно быть меньше", - сказал Ляшко.

Чиновник в который раз подчеркнул, что благодаря вакцинации очередная волна в стране пройдет спокойно. Несмотря на большое количество новых случаев заражения, число госпитализированных украинцев с Covid-19 будет меньшим.

Ранее СНБО прогнозировал, что в феврале в Украине суточное количество новых случаев заражения коронавирусом будет достигать 59 тысяч.

В конце января количество новых случаев Covid-19 начало постепенно уменьшаться. По состоянию на утро 24 ноября в Украине зафиксировано 12 915 новых подтвержденных заражений коронавирусом.