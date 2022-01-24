Covid-19: в общественном транспорте Киева начнутся проверки

В Киеве усилят контроль соблюдения карантинных ограничений в общественном транспорте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. По его словам, сейчас в столице наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусом.

"Общественный транспорт – одно из мест, где можно заразиться. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им", – написал чиновник.

Поворозник подчеркнул, что пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа, а также документа, который подтверждает получение полного курса вакцинации или получения одной дозы 2-дозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы.

Замглавы КГГА также напомнил, что пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии желтого или зеленого COVID-сертификата и документа об излечении от указанной болезни.

Поворозник добавил, что для контроля соблюдения карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.

Ранее сообщалось, что власти Киева советуют работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице и по всей Украине.

Напомним, по состоянию на утро 24 января в Украине зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.