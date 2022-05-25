Німеччина пом'якшує коронавірусні обмеження на в'їзд

Німеччина з першого червня пом'якшує правила в'їзду на літо та зупиняє правило 3G до кінця серпня.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах, повідомляє німецька служба національних і міжнародних телевізійних новин Tagesschau.

Причина, за його словами, полягає у зниженні кількості випадків захворюваності. На ранок 25 травня, за даними Інституту Роберта Коха, семиденна захворюваність впала нижче за 300. У результаті правила в'їзду до Німеччини пом'якшать. Це та новина, на яку так довго чекали туристи.

"До кінця серпня ми припинимо дію правила 3G на в'їзд", - заявив політик СДПН.

Тепер із червня туристам, які повертаються до Німеччини та інших іммігрантів, більше не доведеться доводити, що вони пройшли вакцинацію, одужали або здали аналізи.

У Німеччині на сьогоднішній день ослаблені обмеження щодо COVID усередині країни. Число людей, що заразилися коронавірусом у Німеччині, неухильно знижувалося раніше. У середу Інститут Роберта Коха повідомив про 49 141 новий випадок зараження. На попередньому тижні було зареєстровано 72 051 випадок зараження та 158 випадках смерті протягом одного дня. Семиденна захворюваність вперше опустилася нижче за 300.

Нагадаємо, Греція з 1 травня помітно послабила карантинні обмеження. У тому числі й для невакцинованих громадян. Зокрема, скасовано поділ на вакцинованих та невакцинованих. Для відвідування роздрібних магазинів, ресторанів, кінотеатрів, театрів не вимагають вакцинації, довідки про одужання або негативні тести на коронавірус.

Єдине виключення обмежень, що залишилися, стосуються обов'язку складати експрес-тести щепленими працівників, але їх кількість зменшили з 2 до 1 на тиждень. Крім того, залишається в силі правило про носіння масок у приміщенні.