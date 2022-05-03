У НБУ розповіли, як пандемія коронавірусу допомогла підготувати банківську систему до війни

Голова Нацбанку вважає, що пандемія та стрес-тести, які проводились у мирний час, підготували регулятора до ефективної роботи в умовах військового стану. Через налаштування всіх процесів онлайн навіть за бойових дій на території країни в НБУ спостерігають зростання безготівкових платежів.

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Глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що, незважаючи на військові дії, Нацбанк успішно працює в колишньому довоєнному режимі. Про це він повідомив в інтерв'ю Forbes.

За словами Шевченка, за досвідом інших країн у стані війни, банківська система зазвичай працює день-два, а потім йде на канікули. Але у НБУ спостерігають зростання безготівкових платежів. Це, на його думку, стало можливим через пандемію, яка навчила всіх працювати онлайн.

"Оцінка та перегляд об'єктів застави під кредитування вже давно відбувається дистанційно, ідентифікація клієнтів – через програму "Дія". Також банки отримали можливість використовувати хмарні технології для зберігання даних. Наразі вони не залежать від критичної інфраструктури всередині країни", — упевнений Шевченко.

Крім того, за його словами, приносять свої плоди і негативні сценарії, які НБУ застосовує під час проведення регулярного стрес-тестування банків. НБУ за них критикували, проте вони стали важливим етапом підготовки до війни.

Нагадаємо, вчора, 2 травня, Кирило Шевченко повідомив, що зростання залишків коштів на коррахунках банків, а також вкладень у депозитні сертифікати НБУ склало 72 млрд гривень. Це, на його думку, означає, що банки успішно впоралися із шоком перших днів війни.

При цьому в останній тиждень квітня Національний банк продовжив високими темпами розпродувати валюту. З початку війни регулятор купив на міжбанку $1,124 млрд і €95,7 млн, а продав $3,076 млрд та €1,486 млрд.