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В НБУ рассказали, как пандемия коронавируса помогла подготовить банковскую систему к войне

В НБУ рассказали, как пандемия коронавируса помогла подготовить банковскую систему к войне

Глава Нацбанка считает, что пандемия и стресс-тесты, проводимые в мирное время, подготовили регулятора к эффективной работе в условиях военного положения. Из-за перестройки всех процессов в онлайн даже при боевых действиях на территории страны в НБУ наблюдают рост безналичных платежей.

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Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что, несмотря на военные действия, Нацбанк успешно работает в прежнем довоенном режиме. Об этом он сообщил в интервью изданию Forbes. 

По словам Шевченко, по опыту других стран в состоянии войны, банковская система при таких условиях обычно работает день-два, а затем идет на каникулы. Но в НБУ наблюдают рост безналичных платежей. Это, по его мнению, стало возможным из-за пандемии, которая научила всех работать онлайн. 

"Оценка и пересмотр объектов залога под кредитование уже давно происходит дистанционно, идентификация клиентов – через приложение "Дія". Также банки получили возможность использовать облачные технологии для хранения данных. Теперь они не зависят от критической инфраструктуры внутри страны",   уверен Шевченко.

Кроме того, по его словам, приносят свои плоды и отрицательные сценарии, которые НБУ применяет при проведении регулярного стресс-тестирования банков. НБУ за них критиковали, однако они стали важным этапом подготовки к войне. 

Напомним, вчера, 2 мая, Кирилл Шевченко сообщил, что рост остатков средств на корсчетах банков, а также вложений в депозитные сертификаты НБУ составил 72 млрд гривен. Это, по его мнению, означает, что банки успешно справились с шоком первых дней войны.

При этом в последнюю неделю апреля Национальный банк продолжил сногсшибательными темпами распродавать валюту. С начала войны регулятор купил на межбанке $1,124 млрд и €95,7 млн, а продал $3,076 млрд и €1,486 млрд.