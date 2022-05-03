В НБУ рассказали, как пандемия коронавируса помогла подготовить банковскую систему к войне

Глава Нацбанка считает, что пандемия и стресс-тесты, проводимые в мирное время, подготовили регулятора к эффективной работе в условиях военного положения. Из-за перестройки всех процессов в онлайн даже при боевых действиях на территории страны в НБУ наблюдают рост безналичных платежей.

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Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что, несмотря на военные действия, Нацбанк успешно работает в прежнем довоенном режиме. Об этом он сообщил в интервью изданию Forbes.

По словам Шевченко, по опыту других стран в состоянии войны, банковская система при таких условиях обычно работает день-два, а затем идет на каникулы. Но в НБУ наблюдают рост безналичных платежей. Это, по его мнению, стало возможным из-за пандемии, которая научила всех работать онлайн.

"Оценка и пересмотр объектов залога под кредитование уже давно происходит дистанционно, идентификация клиентов – через приложение "Дія". Также банки получили возможность использовать облачные технологии для хранения данных. Теперь они не зависят от критической инфраструктуры внутри страны", — уверен Шевченко.

Кроме того, по его словам, приносят свои плоды и отрицательные сценарии, которые НБУ применяет при проведении регулярного стресс-тестирования банков. НБУ за них критиковали, однако они стали важным этапом подготовки к войне.

Напомним, вчера, 2 мая, Кирилл Шевченко сообщил, что рост остатков средств на корсчетах банков, а также вложений в депозитные сертификаты НБУ составил 72 млрд гривен. Это, по его мнению, означает, что банки успешно справились с шоком первых дней войны.

При этом в последнюю неделю апреля Национальный банк продолжил сногсшибательными темпами распродавать валюту. С начала войны регулятор купил на межбанке $1,124 млрд и €95,7 млн, а продал $3,076 млрд и €1,486 млрд.