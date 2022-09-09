ВСУ могут освободить Купянск в течение следующих 72 часов, – ISW

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Харьковском направлении и в течение следующих 72 часов могут освободить Купянск. Украинские военные подошли к позициям в 15 километрах от города.

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Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы в контрнаступлении в Харьковской области 8 сентября продвинулись на 20 километров от основного тылового узла России в Купянске. Украинские войска, вероятно, захватят Купянск в течение следующих 72 часов, серьезно ухудшив, но не полностью разорвав российские наземные линии связи с Изюмом", - отмечают аналитики.

По их данным, ВСУ освободили от оккупантов населенные пункты Борщевка и Ивановка вдоль трассы Е40.

Украинские военные также продвинулись вглубь в направлении Грушевки, о боях у которого сообщала российская сторона, и подошли к позициям в 15 километрах от Купянска.

Аналитики также утверждают, что успешные действия ВСУ и высокая скорость продвижения в сторону Купянска вызывает панику среди российских оккупантов.

"Успехи Украины на линии Харьков – Изюм создают трещины в российском информационном пространстве и подрывают доверие к российскому командованию", - говорится в сообщении ISW.

Напомним, 8 сентября ВСУ освободили от российских кафиров Балаклею Харьковской области. Президент Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором к нему обращается военный, отчитываясь из-под флага Украины на крыше здания Балаклейского городского совета о выполнении приказа и освобождении города.