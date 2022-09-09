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ЗСУ можуть звільнити Куп’янськ впродовж наступних 72 годин, – ISW
Збройні сили України продовжують контрнаступ на Харківському напрямку та упродовж наступних 72 годин можуть звільнити Куп'янськ. Українські військові підійшли до позицій в 15 кілометрах від міста.
Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Українські сили в контрнаступі в Харківській області 8 вересня просунулися на 20 кілометрів від основного тилового вузла Росії в Куп’янську. Українські війська, ймовірно, захоплять Куп'янськ протягом наступних 72 годин, серйозно погіршивши, але не повністю розірвавши російські наземні лінії зв'язку з Ізюмом", - зазначають аналітики.
За їхніми даними, ЗСУ звільнили від окупантів населені пункти Борщівка та Іванівка вздовж траси Е40.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Українські військові також просунулися вглиб у напрямку Грушівки, про бої поблизу якого повідомляла російська сторона.
Аналітики також стверджують, що успішні дії ЗСУ і висока швидкість просування в бік Куп'янська викликає паніку серед російських окупантів, адже українські військові підійшли до позицій в 15 кілометрах від міста.
"Успіхи України на лінії Харків – Ізюм створюють тріщини в російському інформаційному просторі та підривають довіру до російського командування" , - йдеться в повідомленні ISW.
Нагадаємо, 8 вересня ЗСУ звільнили від російських окупантів Балаклію Харківської області. Президент Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому до нього звертається військовий, звітуючи з-під прапору України на даху будівлі Балаклійської міської ради про виконання наказу й звільнення міста.