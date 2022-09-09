ЗСУ можуть звільнити Куп’янськ впродовж наступних 72 годин, – ISW

Збройні сили України продовжують контрнаступ на Харківському напрямку та упродовж наступних 72 годин можуть звільнити Куп'янськ. Українські військові підійшли до позицій в 15 кілометрах від міста.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили в контрнаступі в Харківській області 8 вересня просунулися на 20 кілометрів від основного тилового вузла Росії в Куп’янську. Українські війська, ймовірно, захоплять Куп'янськ протягом наступних 72 годин, серйозно погіршивши, але не повністю розірвавши російські наземні лінії зв'язку з Ізюмом", - зазначають аналітики.

За їхніми даними, ЗСУ звільнили від окупантів населені пункти Борщівка та Іванівка вздовж траси Е40.

Українські військові також просунулися вглиб у напрямку Грушівки, про бої поблизу якого повідомляла російська сторона.

Аналітики також стверджують, що успішні дії ЗСУ і висока швидкість просування в бік Куп'янська викликає паніку серед російських окупантів, адже українські військові підійшли до позицій в 15 кілометрах від міста.

"Успіхи України на лінії Харків – Ізюм створюють тріщини в російському інформаційному просторі та підривають довіру до російського командування" , - йдеться в повідомленні ISW.

Нагадаємо, 8 вересня ЗСУ звільнили від російських окупантів Балаклію Харківської області. Президент Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому до нього звертається військовий, звітуючи з-під прапору України на даху будівлі Балаклійської міської ради про виконання наказу й звільнення міста.