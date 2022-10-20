Спецслужби РФ готують теракти проти власного населення, - розвідка

Спецслужби країни-агресора РФ можуть готувати теракти проти власного населення, щоб потім звинуватити в них Україну.

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Про це повідомляє Головне управляння розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що військкомати на території РФ розповсюджують "пам’ятки" для місцевих жителів в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення.

Начебто "диверсанти" викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі.

"Ця "страшилка" – дзеркальне відображення реальних дій рашистів на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення там справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення", - зазначають в ГУР МО.

У відомстві підкреслюють, що імовірно російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України.

Зазначимо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російські війська готують позиції, щоб обстрілювати тимчасово окупований ними ж Херсон.