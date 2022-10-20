Спецслужбы РФ готовят теракты против собственного населения, - разведка

Спецслужбы страны-агрессора РФ могут готовить теракты против собственного населения, чтобы затем обвинить в них Украину.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что военкоматы на территории РФ распространяют "листовки" для местных жителей, в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения.

Вроде бы "диверсанты" выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи.

"Эта "страшилка" – зеркальное отражение реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там действительно массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям мирного населения", - отмечают в ГУР МО.

В ведомстве подчеркивают, что, вероятно, российские спецслужбы таким образом готовят основу для проведения провокаций с последующим обвинением Украины.

Отметим, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что российские войска готовят позиции, чтобы обстреливать временно оккупированный ими Херсон.