В Москве начались многочисленные аресты военных - украинская разведка

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в российской столице проводится "комплекс мер", направленных против военных. Об этом идет речь в его Telegram-канале.

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"Движение в центре перекрыто. В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского - "элиты" Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции. Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных", - сказано в нем.

Как заявляют в украинской военной разведке, по периметру Москвы все военные подразделения приведены в повышенную боевую готовность.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перед этим заявил в своем Twitter, что мощный взрыв утром 8 октября грузовика на Керченском мосту, соединяющего Крым с Россией, приведший к разрушению дорожного полотна в направлении Керчи, мог быть вызван именно противостоянием российских силовиков.

"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: проглядели взрыв на мосту Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Еще не очевидно, кто взорвал мост? Напомню – фура заехала из РФ", - написал он.

Отметим, что именно после взрыва на мосту в Министерстве обороны России сообщили, что командующим объединенной группировкой войск, задействованных против Украины, назначен главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин, ранее командовавший также группировкой войск РФ в Сирии.

Напомним, что ранее в субботу Подоляк заявил, что произошедшее с мостом в Крыму является лишь "началом", и "все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано".

Причем он уже не в первый раз высказывает мнение, что резонансные события в России или на оккупированных ею территорией могут быть именно следствием вероятных конфликтов местных сил, и не связаны с действиями Украины.

Так, он предполагал, что это было причиной убийства дочери российского националистического публициста Александра Дугина Дарьи, в организации которой российское следствие обвиняет украинские спецслужбы.

Кроме того, он намекал, что звуки взрывов, которые слышали жители Ростовской области 12 сентября, могли являться проявлением военного мятежа, и проводил параллель с началом гражданской войны в Испании в 1936 году.

Также Подоляк заявлял, что взрыв 16 сентября в кабинете "генерального прокурора ЛНР", в результате которого погиб он и его заместительница, следует рассматривать "не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, не поделивших награбленное имущество накануне масштабного побега" или же как "зачистку Россией свидетелей военных преступлений".