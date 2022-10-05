Спецслужбы США считают, что за убийством дочери Дугина стоит Украина - NYT

Спецслужбы США считают, что взрыв заминированного автомобиля под Москвой в августе, в результате которого погибла дочь российского националистического публициста Александра Дугина Дарья, санкционировали представители украинских властей. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщает американское издание The New York Times.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

При этом они заверяют, что США не принимали участия в покушении ни путем предоставления разведывательной информации, ни путем какой-либо другой помощи. Американские чиновники также заявили, что не знали об операции заранее и выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались. Также заявлено, что после убийства Дугиной американские официальные лица упрекнули украинские власти из-за его совершения.

"Хотя Россия не отомстила конкретно за это убийство, США обеспокоены тем, что такие атаки, хотя и имеют большое символическое значение, не оказывая прямого влияния на поле боя, могут спровоцировать Москву на нанесение ударов по высокопоставленным украинским чиновникам", - пишет издание.

По данным СМИ, американские власти также разочарованы отсутствием прозрачности Украины в отношении ее военных планов и секретных операций, особенно на территории России.

Как указывает издание, с самого начала войны спецслужбы Украины продемонстрировали способность проникать в Россию для проведения диверсионных операций, однако убийство Дугиной было бы одной из самых смелых операций на сегодняшний день, показав, что Украина может подобраться к видным россиянам очень близко.

Отмечается, что некоторые американские официальные лица подозревают, что фактический целью операции был именно Александр Дугин, и что проводившие ее оперативники полагали, что именно он и будет находиться в машине с дочерью.

При этом источники NYT не раскрывают, кто именно, по их данным, мог санкционировать операцию и одобрял ли ее лично президент Владимир Зеленский, а также кто из американских властей кому из украинских делал соответствующие предостережения по этому вопросу и какова была реакция на это самих представителей Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал американскому СМИ эту тему, снова подчеркнув, что украинские власти отрицают свою причастность к убийству Дугиной.

"Еще раз подчеркну, что любое убийство во время войны в той или иной стране должно иметь какое-то практическое значение. Оно должно выполнять какую-то конкретную цель - тактическую или стратегическую. Кто-то вроде Дугиной не является для Украины тактической или стратегической целью. У нас есть и другие цели на территории Украины", - заявил он.

По словам Подоляка, такими целями являются коллаборационисты в Украине и представители российского командования, которые могут представлять ценность для сотрудников украинских спецслужб, "однако точно не Дугина".

Как указывает также NYT, украинские власти негласно признают причастность к убийству оккупационных чиновников в Украине и к саботажу на российских оружейных заводах и складах.

"Высокопоставленный украинский военный чиновник, который отказался назвать свое имя из-за деликатности темы, сказал, что украинские силы с помощью местных бойцов совершали убийства и нападения на обвиняемых украинских коллаборантов и российских чиновников на оккупированных украинских территориях", - сообщается в статье.

Среди них называется назначенный Кремлем "глава Херсонской области" Владимир Сальдо, который в августе был отравлен и был эвакуирован в Москву для оказания неотложной помощи.

Издание отмечает, что хотя страны традиционно не обсуждают секретные операции других стран, опасаясь раскрытия своих собственных операций, некоторые американские чиновники считают крайне важным пресечь то, что они считают опасным авантюризмом, особенно политические убийства.

"Тем не менее... обеспокоенность США секретными агрессивными операциями Украины в России не привела к каким-либо известным изменениям в оказании разведывательной, военной и дипломатической поддержки правительству Зеленского или службам безопасности Украины", - констатируют в NYT.

При этом чиновники Государственного департамента, Совета национальной безопасности, Министерства обороны и ЦРУ США официально комментировать эту тему отказываются.

Напомним, что вечером 20 августа в принадлежавшем Дугину и двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего произошло возгорание машины. По данным Следственного комитета РФ, устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте.

При этом уже 22 августа Федеральная служба безопасности РФ заявила о раскрытии преступления, указав, что исполнительницей была украинская военнослужащая Наталья Вовк (Шабан), проживавшая до этого в оккупированном РФ Мариуполе Донецкой области. Сообщалось, что в течение месяца до убийства Дугиной она находилась в РФ, сняв с дочерью жилье в доме, где та проживала, и уехала из России на следующий же день после взрыва.

Позже в ФСБ заявили о разоблачении сообщника Вовк по имени Богдан Цыганенко, якобы обеспечившего ее поддельными документами и автономерами. Украинская же сторона причастность к организации убийства официально опровергает. В частности, президент Владимир Зеленский, когда его спросили 23 августа об убийстве Дугиной, заявил, что "это точно не наша ответственность, это не гражданка нашего государства – нас она не интересует".