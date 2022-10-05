Спецслужби США вважають, що за вбивством дочки Дугіна стоїть Україна - NYT

Спецслужби США вважають, що вибух замінованого автомобіля під Москвою у серпні, внаслідок якого загинула дочка російського націоналістичного публіциста Олександра Дугіна Дар'я, санкціонували представники української влади. Про це з посиланням на неназваних чиновників повідомляє американське видання The New York Times.

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При цьому ті запевняють, що США не брали участі у замаху ані шляхом надання розвідувальної інформації, ані за шляхом іншої допомоги. Американські чиновники також заявили, що не знали про операцію заздалегідь і виступили б проти вбивства, якби з ними проконсультувалися. Також заявлено, що після вбивства Дугіної американські офіційні особи дорікнули українській владі через його вчинення.

"Хоча Росія не помстилася конкретно за це вбивство, США стурбовані тим, що такі атаки, хоч і мають велике символічне значення, не впливаючи прямо на поле бою, можуть спровокувати Москву на завдання ударів по високопоставлених українських чиновниках", - пише видання.

За даними ЗМІ, американська влада також розчарована відсутністю прозорості України щодо її військових планів та секретних операцій, особливо на території Росії.

Як зазначає видання, від початку війни спецслужби України продемонстрували здатність проникати до Росії для проведення диверсійних операцій, проте вбивство Дугіної було б однією з найсміливіших операцій на сьогоднішній день, показавши, що Україна може підібратися до відомих росіян дуже близько.

Зазначається, що деякі американські офіційні особи підозрюють, що фактичною метою операції був саме Олександр Дугін, і оперативники, які її проводили, вважали, що саме він і перебуватиме в машині з дочкою.

При цьому джерела NYT не розкривають, хто саме, за їхніми даними, міг санкціонувати операцію і чи схвалював її особисто президент Володимир Зеленський, а також хто з американської влади кому з української робив відповідні застереження з цього питання і якою була реакція на це самих представників України.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував американському ЗМІ цю тему, знову наголосивши, що українська влада заперечує свою причетність до вбивства Дугіної.

"Ще раз наголошу, що будь-яке вбивство під час війни в тій чи іншій країні має мати якесь практичне значення. Воно має виконувати якусь конкретну мету - тактичну чи стратегічну. Хтось на зразок Дугіної не є для України тактичною чи стратегічною метою. У нас є й інші цілі на території України", - заявив він.

За словами Подоляка, такими цілями є колабораціоністи в Україні та представники російського командування, які можуть становити цінність для співробітників українських спецслужб, "однак точно не Дугіна".

Як зазначає також NYT, українська влада негласно визнає причетність до вбивства окупаційних чиновників в Україні та саботажу на російських збройових заводах і складах.

"Високопоставлений український військовий чиновник, який відмовився назвати своє ім'я через делікатність теми, сказав, що українські сили за допомогою місцевих бійців вчиняли вбивства та напади на обвинувачених українських колаборантів та російських чиновників на окупованих українських територіях", - повідомляється у статті.

Серед них називається призначений Кремлем "глава Херсонської області" Володимир Сальдо, який у серпні був отруєний і був евакуйований до Москви для надання невідкладної допомоги.

Видання зазначає, що хоча країни традиційно не обговорюють секретні операції інших країн, побоюючись розкриття своїх власних операцій, деякі американські чиновники вважають вкрай важливим припинити те, що вважають небезпечним авантюризмом, особливо політичні вбивства.

"Проте... стурбованість США секретними агресивними операціями України в Росії не призвела до будь-яких відомих змін у наданні розвідувальної, військової та дипломатичної підтримки уряду Зеленського або безпековим службам України", - констатують у NYT.

При цьому урядовці Державного департаменту, Ради національної безпеки, Міністерства оборони та ЦРУ США офіційно коментувати цю тему відмовляються.

Нагадаємо, що ввечері 20 серпня автомобілі Toyota, який належав Дугіну під час руху в районі селища Великі В'яземи Московської області, спрацював вибуховий пристрій, після чого сталося загоряння машини. За даними Слідчого комітету РФ, пристрій було закладено під дном автомобіля з боку водія. Дар'я Дугіна, яка була за кермом, загинула на місці.

При цьому вже 22 серпня Федеральна служба безпеки РФ заявила про розкриття злочину, вказавши, що виконавицею була українська військовослужбовиця Наталія Вовк (Шабан), яка раніше проживала в окупованому РФ Маріуполі Донецької області. Повідомлялося, що протягом місяця до вбивства Дугіної вона перебувала в РФ, знявши з дочкою житло в будинку, де та проживала, і поїхала з Росії наступного ж дня після вибуху.

Пізніше у ФСБ заявили про викриття спільника Вовк на ім'я Богдан Циганенко, який нібито забезпечив її підробленими документами та автономерами. Українська сторона причетність до організації вбивства офіційно спростовує. Зокрема президент Володимир Зеленський, коли його запитали 23 серпня про вбивство Дугіної, заявив, що "це точно не наша відповідальність, це не громадянка нашої держави - нас вона не цікавить".