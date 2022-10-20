Наибольший процент погибших оккупантов среди бывших заключенных, - разведка

Большинство в российских частных военных компаний составляют наемники из числа бывших заключенных, на них также приходится наибольший процент погибших.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что к боевым действиям на территории Украины привлечены более 8000 наемников ЧВК "Вагнера" ("Лига"). Большинство подразделений находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого столкновения.

"Предпочтительную часть личного состава штурмовых отрядов указанного ЧВК составляют наемники, завербованные из числа заключенных. Их задача – поддержка меньшей по численности группы опытных "контрактников". При этом наибольшие потери личного состава составляют именно бывшие заключенные", - отмечают в разведке.

В ведомстве подчеркнули, что "Вагнер" срочно проводит подготовку нескольких дополнительных наемников из числа заключенных для отправки в зону боевых действий, чтобы не оказаться под угрозой "кадрового голода".

Напомним, ранее Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского военного, в котором он объясняет, как работают российские "заградотряды". Оккупант рассказывает своей жене, что заключенных расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска русской армии.

Отметим, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует российских заключенных и предлагает воевать в Украине. За участие в войне осужденным обещают либо смягчение приговора, либо денежную компенсацию.