Оккупанты нанесли ракетный удар по Кураховому

Армия страны-агрессора РФ 13 ноября посреди дня нанесла ракетный удар по Курахову Донецкой области. Ракета попала в двухэтажный дом.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

"Ракетный удар по Кураховому нанесли россияне сегодня посреди дня. Один человек получил ранения. К счастью, обошлось без погибших", - отметил Кириленко.

По его словам, ракета попала в двухэтажный дом, ударом повреждены еще 2 жилых дома по соседству и админздание.

Он подчеркнул, что вся свободная территория Донбасса насквозь простреливается российским оружием. Прилететь может куда угодно и в любое время.

"Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!", - подчеркнул Кириленко.

Напомним, войска Российской Федерации вечером 8 ноября нанесли ракетный удар по жилому сектору в Краматорске Донецкой области.