- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты нанесли ракетный удар по Кураховому
Армия страны-агрессора РФ 13 ноября посреди дня нанесла ракетный удар по Курахову Донецкой области. Ракета попала в двухэтажный дом.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
"Ракетный удар по Кураховому нанесли россияне сегодня посреди дня. Один человек получил ранения. К счастью, обошлось без погибших", - отметил Кириленко.
По его словам, ракета попала в двухэтажный дом, ударом повреждены еще 2 жилых дома по соседству и админздание.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он подчеркнул, что вся свободная территория Донбасса насквозь простреливается российским оружием. Прилететь может куда угодно и в любое время.
"Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!", - подчеркнул Кириленко.
Напомним, войска Российской Федерации вечером 8 ноября нанесли ракетный удар по жилому сектору в Краматорске Донецкой области.