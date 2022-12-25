Армия РФ тремя ракетами ударила по Краматорску

Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, использовали три ракеты. Захватчики попали в одно из промышленных предприятий.

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Об этом 25 декабря в Facebook сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Пострадали цеха и оборудование, но – и это главное! – обошлось без человеческих жертв", — рассказал он.

Кроме того, днем 25 декабря оккупанты наносили многочисленные удары по Авдеевке. Город был под вражеским огнем целый день. С утра до вечера оккупанты шесть раз обстреливали Авдеевку из артиллерии и "Градов" с зажигательными элементами. В результате атаки города одна женщина получила ранения.

"Армия страны-террориста продолжает серию своих преступлений на нашей земле. Подробно все фиксируем. Наши воины дают им достойный отпор", - добавил Кириленко.

Напомним, 24 декабря за сутки оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Донецкой области. Мишенью россиян стали жилые дома. В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.

До этого, 22 декабря, сообщалось, что оккупанты также обстреливали Часов Яр, Краматорск и Курахово Донецкой области. Тогда пострадали исключительно гражданские и гражданская инфраструктура.