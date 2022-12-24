Российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Армия Российской Федерации за сутки атаковала 13 населенных пунктов. Мишенью россиян стали жилые дома. В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В частности, под вражеским огнем оказались Авдеевка, Бахмут, Лиман, Краматорск, Часов Яр, Курахово, Торецк, пгт Большая Новоселка, села Тоненькое, Ласточкино, Переездное, Елизаветовка, Петровка. Российские военные вели огонь из ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Ураган", артиллерии, танков, минометов.

Всего оккупанты за 24 часа разрушили и повредили 27 гражданских объекта – 19 жилых домов, школу, гаражи, автомобиль.

Из реактивной артиллерии российские войска накрыли город Курахово. В результате атаки есть погибшие и раненые. Разрушениям подверглись объекты критической инфраструктуры и многоквартирные дома. В Лимане в результате атак пострадал местный житель, повреждены 5 частных домов.

По Краматорску дважды ударили из ЗРК "С-300". Вражеские снаряды попали в школу, многоэтажные и частные дома. В результате артиллерийских обстрелов во Часовом Яру и Елизаветовке есть раненые.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

С помощью полиции эвакуированы еще 56 человек, с начала обязательной эвакуации – более 33 570 человек, среди них 4995 – дети, 1964 – люди с инвалидностью.

Недавно, 22 декабря, сообщалось, что оккупанты также обстреливали Часов Яр, Краматорск и Курахово Донецкой области. Тогда пострадали исключительно гражданские и гражданская инфраструктура.

До этого, 13 декабря, в Краматорске захватчики попали в промышленную зону и корпус Института техники и менеджмента.