Оккупанты обстреляли жилой квартал Курахова: один человек погиб

Российские захватчики утром 3 января обстреляли Курахово Донецкой области из артиллерии - попали в жилой квартал.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По предварительной информации, 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.

Также значительно повреждена инфраструктура. Один снаряд попал прямо в многоэтажку. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.

"Вся Донецкая область - опасна для гражданских! Сохраните свою жизнь - эвакуируйтесь!", - отметил глава области.

Напомним, что оккупанты 2 января ракетным ударом уничтожили ледовую арену в Дружковке.