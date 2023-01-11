"Целились по жилым и админзданиям": армия РФ обстреляла Курахово

Российские войска открыли огонь по Курахово Донецкой области. В результате атаки есть разрушение. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Прямым попаданием оккупанты повредили админздание и общественный туалет, частично повреждена жилая 5-этажка и коллектор.

Кроме того, зафиксировали попадание на территорию предприятия. В то же время технологический процесс не прекращали из-за этого.

"Ежедневно россияне совершают все новые и новые военные преступления в Донецкой области. Все тщательно документируем. За все будут отвечать!", - подчеркнул Кириленко.

Ранее в городе россияне попали в 2 многоэтажки и 1 частный дом в центре города. Также повреждено отделение местной больницы, где и находился человек, получивший ранение.

Кроме того, российские захватчики утром 3 января также обстреляли Курахово. Тогда в результате атаки 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.