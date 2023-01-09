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Оккупанты попали ракетой в автомобиль с людьми в Краматорске: погибли двое (ФОТО)

Оккупанты попали ракетой в автомобиль с людьми в Краматорске: погибли двое (ФОТО)
Фото: Telegram/tymoshenko_kyrylo

Российские войска вечером 9 января нанесли очередной ракетный удар по Краматорску Донецкой области, сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми: в результате этого два человека, находившиеся в машине, погибли.

Как уточнил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, в Краматорске оккупанты попали в дорогу на улице Олексы Тихого, где сгорел легковой автомобиль. Кроме того, ракеты упали за пределами города Константиновка: в результате пострадавших не было.

Фото 2 — Оккупанты попали ракетой в автомобиль с людьми в Краматорске: погибли двое (ФОТО)
Фото: Telegram/tymoshenko_kyrylo
Фото 3 — Оккупанты попали ракетой в автомобиль с людьми в Краматорске: погибли двое (ФОТО)
Фото: Telegram/tymoshenko_kyrylo
Фото 4 — Оккупанты попали ракетой в автомобиль с людьми в Краматорске: погибли двое (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 5 — Оккупанты попали ракетой в автомобиль с людьми в Краматорске: погибли двое (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

Напомним также, что 6 января оккупанты дважды ударили ракетами по Краматорску, попав в частный жилой дом. Тогда о пострадавших не сообщалось. До этого, 3 января, в результате ракетного удара по Краматорску пострадал работник бригады по ремонту электросетей.

Накануне же в Министерстве обороны РФ заявили о якобы 600 погибших украинских военных в результате удара по двум общежитиям в Краматорске, однако это было опровергнуто как украинской стороной, так и побывавшими на месте происшествия иностранными журналистами, которые убедились, что российские ракеты в них даже не попали.

Автор:
Тимофей Беспятов