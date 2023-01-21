Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине: один человек погиб, еще двое ранены

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области. Утром 21 января оккупанты ударили по Волчанску.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Больше всего от обстрелов пострадал город Волчанск Чугуевского района. Сегодня утром вражеский снаряд попал в частный дом. К сожалению, погибла женщина 60 лет. Ранения получили и госпитализированы женщина 45 лет и 7-летняя девочка", - отметил он.

Кроме того, 20 января в Волчанске получил ранение 71-летний мужчина, его госпитализировали.

Также, по словам Синегубова, 20 января ранение получил гражданский мужчина 27 лет в селе Кившаровка Купянского района.

Напомним, армия РФ 19 января выпустила ракеты С-300 по школе-интернату в Харьковской области.