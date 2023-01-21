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Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине: один человек погиб, еще двое ранены
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области. Утром 21 января оккупанты ударили по Волчанску.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Больше всего от обстрелов пострадал город Волчанск Чугуевского района. Сегодня утром вражеский снаряд попал в частный дом. К сожалению, погибла женщина 60 лет. Ранения получили и госпитализированы женщина 45 лет и 7-летняя девочка", - отметил он.
Кроме того, 20 января в Волчанске получил ранение 71-летний мужчина, его госпитализировали.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также, по словам Синегубова, 20 января ранение получил гражданский мужчина 27 лет в селе Кившаровка Купянского района.
Напомним, армия РФ 19 января выпустила ракеты С-300 по школе-интернату в Харьковской области.