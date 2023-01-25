Армия РФ обстреляла роддом, школу, поликлинику, морпорт и жилые дома Херсона

Российские оккупационные войска в течение суток 24 января 52 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики 52 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области враг атаковал с артиллерии, РСЗО, минометов, танков. авиации, также по области нанесены ракетные удары", - отметил он.

По его словам, Херсон армия РФ обстреляла 12 раз. Вражеские снаряды попали в роддом, школу, поликлинику, морпорт и жилые дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 6 человек получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Накануне захватчики обстреляли судостроительный завод и жилые дома Херсона.