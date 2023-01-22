Оккупанты обстреляли предприятие, речпорт и хлебокомбинат в Херсоне

Российские оккупанты в течение суток 21 января 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. Оккупанты атаковали область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По его словам, Херсон армия РФ обстреляла 13 раз. Вражеские снаряды попали в государственное предприятие, речпорт, хлебокомбинат и дома.

За минувшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, армия страны-агрессора РФ в течение суток 20 января 36 раз открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.