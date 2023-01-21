Армия РФ 36 раз атаковала Херсонщину: ранены четыре человека

Армия страны-агрессора РФ в течение суток 20 января 36 раз открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики 36 раз обстреляли территорию Херсонщины. По мирным городам и селам били из артиллерии, РСЗО и минометов", - отметил он.

По его словам, Херсон оккупанты обстреляли 11 раз – вели огонь по жилым кварталам города, повреждены дома горожан.

За прошедшие сутки 4 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Два человека подорвались на российской мине, в том числе 16-летний парень. Двое ранены из-за ударов российской армии, среди них парень 15 лет.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона. Только 19 января из-за российской агрессии погиб 1 человек, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.