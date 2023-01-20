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Из-за российских обстрелов в Херсонской области за минувшие сутки погиб один человек, еще трое получили ранения
Российские оккупационные войска в течение суток 19 января 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские захватчики 90 раз обстреляли Херсонщину. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА", - отметил он.
По словам главы области, Херсон российская армия обстреляла 19 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб 1 человек, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Накануне вражеские снаряды попали в учебное заведение и жилые дома Херсонской области.