Из-за российских обстрелов в Херсонской области за минувшие сутки погиб один человек, еще трое получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 19 января 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики 90 раз обстреляли Херсонщину. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА", - отметил он.

По словам главы области, Херсон российская армия обстреляла 19 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб 1 человек, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Накануне вражеские снаряды попали в учебное заведение и жилые дома Херсонской области.