В результате обстрелов Харьковщины повреждены дома и больница

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты области вдоль всей линии столкновения. Под огнем были Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Новомлынск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - отметил Синегубов.

В результате ракетного удара по Купянску разрушено здание Автотранспортного профессионального колледжа. Также в городе повреждены гаражи и другие нежилые помещения. В пгт Двуречная есть "прилеты" в частный сектор.

В пгт Вильча Чугуевского района повреждено по меньшей мере 4 частных дома.

В с. Ковшаровка Купянского района обстрелами повреждена местная больница. Ранение получил 51-летний фельдшер. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Напомним, окупанты утром 16 января обстреляли Купянск в Харьковской области, в результате чего поврежден многоквартирный дом.