Армия РФ обстреляла поликлинику в Волчанске

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты продолжали обстреливать из танков, минометов и артиллерии населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, граничащих с линией столкновения.

Под ударом были Волчанск, Стрелка, Глубокое, Двуречная, Купянск, Котляровка.

В Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд попал в городскую больницу. Горела крыша на площади 150 м.кв. Из бомбоубежища больницы эвакуированы 8 человек.

Кроме того, в результате обстрела города сгорел автомобиль, поврежден частный дом и трансформаторный столб.

В Купянском районе из-за обстрелов повреждены две жилые 5-этажки, частный дом и хозяйственные постройки.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, вблизи села Вербовка Изюмского района Харьковской области 6 февраля два человека ехали на мотоцикле и наткнулись на взрывной предмет. В результате взрыва один из них погиб.