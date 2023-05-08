Скільки об’єктів медзакладів зруйнували окупанти

Від початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська Російської Федерації зруйнували або пошкодили понад 1400 об’єктів медзакладів. Про це 8 травня повідомив перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров під час телемарафону.

Зокрема, після 24 лютого 2022 року російські ракети та снаряди зруйнували 177 об'єктів медзакладів та ще 1 256 об'єкти – пошкодили.

Найбільші руйнування медзакладів зафіксували у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській та Чернігівській областях.

Водночас в Україні вже вдалося відновити частину медичних закладів. Зокрема, на деокупованих територіях, які внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень.

За понад 14 місяців повномасштабної війни вдалося повністю відновити 237 об’єктів медзакладів, а понад 280 – відновлено частково.

"У першу чергу ми відбудовуємо ті заклади, які отримали незначні пошкодження, а також ті, де громадяни потребують медичної допомоги. Якщо це невеликий населений пункт, то питання вирішується завдяки роботі мобільних бригад екстреної медичної допомоги та встановленням модульних пунктів здоров’я у модульних лікарнях чи госпіталях", – резюмував Дубров.

Відомо також, що у період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року зафіксовано та підтверджено 707 атак зі сторони російських військових на лікарні та інші медзаклади.

Нагадаємо, внаслідок війни, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни. Водночас в ВООЗ вважають, що у зоні ризику 10 мільйонів громадян. У них може розвинутись та чи інша форма психічного розладу.