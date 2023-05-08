В результате обстрелов Донетчины два человека получили ранения

Ночью, 8 мая, российские войска выпустили 6 ракет по Краматорской промзоне. Под обстрелы попало также Курахово, был поврежден дом в Кураховке.

Зафиксированы обстрелы Марьинки и окрестностей общины, сообщил глава области Павел Кириленко.

По его словам, на Горловском направлении поврежден частный дом в Константиновке. В Торецкой общине поврежден дом в Щербиновке.

Также есть повреждения в Нелиповке и Петровке – там никто не пострадал.

Всего за сутки россияне ранили 2 жителей Донбасса: в Щербиновке и Екатериновке.

Напомним, 5 мая российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по промзоне Краматорска. В Донецком направлении 8 раз под обстрелы попала Кураховская община, зафиксированы обстрелы Авдеевки, Марьинки и Георгиевки.