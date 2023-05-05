В Донецкой области за сутки россияне убили двух человек, еще пятеро - ранены

Среди ночи 5 мая российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по промзоне Краматорска. В Донецком направлении 8 раз под обстрелы попала Кураховская община, зафиксированы обстрелы Авдеевки, Марьинки и Георгиевки.

В общем, за минувшие сутки россияне убили двоих и ранили еще пятерых жителей Донбасса. На Волновахском направлении разрушен дом в Максимовке, под огнем Новоукраинка и Угледар, сообщил глава области Павел Кириленко.

По его словам, враг "накрыл" огнем Константиновскую общину. Были повреждены 11 зданий, один человек получил ранения.

Целый день под обстрелами находилась и Торецкая община. Были повреждены 16 домов, 1 человек погиб и 3 ранены. Еще 1 дом поврежден в городе Часов Яр. На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Звановке, 1 в Северском и 1 в Заречном Лиманской общины. В общей сложности было разрушено 32 здания.

Ночью, 4 мая, русские войска также нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате были повреждены корпус учебного заведения и близлежащие жилые дома. В общей сложности в области было повреждено 56 домов.