Враг нанес удар по объекту генерации в Донецкой области: в Минэнерго рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска в ночь на 4 мая обстреляли объект генерации электроэнергии в Донецкой области, в результате чего его работу частично приостановили.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Кроме того, в Донецкой области из-за мощных обстрелов были повреждены воздушные линии электропередачи - без света оставались более 100 тысяч потребителей, в том числе угольные шахты.

По состоянию на утро 4 мая бытовым потребителям вернули свет, без электроэнергии остаются две шахты в городе Торецк.

Также из-за боевых действий остается отключенной часть абонентов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.

В то же время энергетики за минувшие сутки возобновили электроснабжение более 32 тысяч потребителей.

"К сожалению, восстановительные работы проходят с колоссальным риском для жизни и здоровья работников энергетических предприятий. За последние сутки под обстрелы попали бригады в Херсонской и Сумской областях", - отметили в Минэнерго.

Так, в Херсонской области погибли три работника АО "Херсоноблэнерго". В Сумской области обошлось без пострадавших. Кроме того, в Харьковской области группа энергетиков, работавших над восстановлением сетей, натолкнулась на вражескую мину. Работники "Харьковоблэнерго" не пострадали, однако есть жертвы среди саперов.

"В общей сложности с начала полномасштабной российской агрессии погибли 119 работников энергетических предприятий, более 300 получили ранения", - добавили в министерстве.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 3 мая сбросили две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области, в результате чего повреждена электроподстанция.

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