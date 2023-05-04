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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Ворог завдав удару по об’єкту генерації у Донецькій області: у Міненерго розповіли про наслідки

Лінії електропередач. Фото: ua.depositphotos.com
Лінії електропередач. Фото: ua.depositphotos.com

Російські окупаційні війська в ніч на 4 травня обстріляли об'єкт генерації електроенергії у Донецькій області, через що його роботу частково призупинили.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, в Донецькій області через потужні обстріли було пошкоджено повітряні лінії електропередачі -  без світла залишалися понад 100 тисяч споживачів, зокрема вугільні шахти.

Станом на ранок 4 травня побутових споживачів заживлено, без електроенергії залишаються дві шахти у місті Торецьк.

Також через бойові дії залишається відключеною частина абонентів у Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.

Водночас енергетики за минулу добу відновили електропостачання для понад 32 тисяч споживачів.

"На жаль, відновлювальні роботи відбуваються з колосальним ризиком для життя і здоров'я працівників енергетичних підприємств. За останню добу під обстріли потрапили бригади у Херсонській та Сумській областях", - зазначили у Міненерго.

Так, у Херсонсьій області загинули троє працівників АТ "Херсонобленерго". На Сумщині обійшлося без постраждалих. Крім того, на Харківщині група енергетиків, які працювали над відновленням мереж, натрапила на ворожу міну. Працівники "Харківобленерго" не постраждали, однак є жертви серед саперів.

"Загалом з початку повномасштабної російської агресії загинули 119 працівників енергетичних підприємств, понад 300 отримали поранення", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 3 травня скинули дві керовані авіабомби на один з населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого пошкоджено електропідстанцію.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ніна Комащенко