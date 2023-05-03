Військові РФ вдарили по електропідстанції в Сумській області: є значні пошкодження

Російські окупанти в ніч на 3 травня скинули дві керовані авіабомби на один з населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого пошкоджено електропідстанцію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Внаслідок удару суттєво пошкоджено електропідстанцію - є руйнування будівлі пункту управління. Серед працівників постраждалих немає. Знеструмленими через обстріл залишаються понад 4 тисячі споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також через пошкодження внаслідок бойових дій залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Як зазначається, енергетики продовжують повертати світло споживачам після нещодавнього масованого обстрілу. Зокрема, заживлено споживачів на Дніпропетровщині.

Крім того, тривають відновлювальні роботи і на Херсонщині. За добу в області відновили постачання електроенергії для понад 3,8 тисячі абонентів.

"Енергетична система працює стабільно, без обмежень для споживачів", - запевнили в Міненерго.

Нагадаємо, обстріли з боку російських окупантів ввечері 1 травня призвели до пошкодження розподільних мереж на Сумщині та Херсонщині.

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