Военные РФ ударили по электроподстанции в Сумской области: есть значительные повреждения

Российские оккупанты в ночь на 3 мая сбросили две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области, в результате чего повреждена электроподстанция.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"В результате удара существенно повреждена электроподстанция - есть разрушение здания пункта управления. Среди работников пострадавших нет. Обесточенными из-за обстрела остаются более 4 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

Также из-за повреждений в результате боевых действий остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Как отмечается, энергетики продолжают возвращать свет потребителям после недавнего массированного обстрела. В частности, заживлены потребители на Днепропетровщине.

Кроме того, продолжаются восстановительные работы и в Херсонской области. За сутки в области возобновили поставки электроэнергии для более 3,8 тысяч абонентов.

"Энергетическая система работает стабильно, без ограничений для потребителей", – заверили в Минэнерго.

Напомним, обстрелы со стороны российских оккупантов вечером 1 мая привели к повреждению распределительных сетей в Сумской и Херсонской областях.

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