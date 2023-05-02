Российские обстрелы повредили распределительные сети в Сумской и Херсонской областях: какая ситуация с энергетикой

Обстрелы со стороны российских окупантов привели к повреждению распределительных сетей в Сумской и Херсонской областях. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре страны.

"Накануне вечером в результате обстрелов повреждены распределительные сети в Сумской области. Из-за пожара ремонтные бригады по состоянию на утро вторника пока не смогли начать ремонт и возобновить электроснабжение для потребителей", – говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксированы повреждения сетевой инфраструктуры в Херсонской области.

В то же время в Минэнерго рассказали, что после массированного обстрела, который произошел в ночь на 1 мая, возобновлено электроснабжение для потребителей Днепра и области. Также подключено потребителей в Харьковской и Херсонской областях. Всего за сутки энергетики смогли вернуть свет более 16 тысячам потребителей.