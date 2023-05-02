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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Російські обстріли пошкодили розподільні мережі на Сумщині та Херсонщині: яка ситуація з енергетикою

Лінія електропедач
Лінія електропередачі. Фото: Pexels / Pixabay

Обстріли з боку російських окупантів призвели до пошкодження розподільних мереж на Сумщині та Херсонщині. Про це 2 травня повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

"Напередодні ввечері внаслідок обстрілів пошкоджено розподільні мережі на Сумщині. Через пожежу ремонтні бригади станом на ранок вівторка поки не змогли розпочати ремонт та відновити електропостачання для споживачів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано пошкодження мережевої інфраструктури у Херсонській області. 

Водночас у Міненерго розповілм, що після масованого обстрілу, який відбувся в ніч на 1 травня, відновлено електропостачання для споживачів Дніпра та області. Також заживлено споживачів на Харківщині та Херсонщині. Загалом за добу енергетики змогли повернути світло для понад 16 тисяч споживачів.

Автор:
Артем Ющенко