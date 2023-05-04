Обстрелы Донбасса: повреждено более полусотни домов, есть погибшие и раненые

Ночью, 4 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате были повреждены корпус учебного заведения и близлежащие жилые дома. В общей сложности в области было повреждено 56 домов.

На Волновахском направлении под обстрелы попали Новоукраинка и Пречистовка, был поврежден дом, сообщил глава области Павел Кириленко.

По его словам, обстрелы потерпела и Авдеевка. По ней враг ударил из артиллерии и Градов, а также нанес авиаракетный удар из-за чего были повреждены дома и территория предприятия.

В Кураховской общине обстрелы повредили 6 жилых домов, в Константиновке повреждено 5 частных домов и 3 многоэтажки.

Кроме того, еще 7 домов были повреждены в Часовоярской общине, 11 в Соледарской и 22 в Торецкой. В Северской общине повреждены 4 дома.

На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Заречном Лиманской общине. Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донбасса, ранили еще 9.

Российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. Так, в ночь на 3 мая враг ударил по Константиновке, а в сутки 2 мая обстрелял ряд населенных пунктов.