Ночью силы ПВО сбили 18 "шахедов" из 24

Ночью 4 мая россияне атаковали территорию Украины "шахедами", которые выпустили с северного направления Брянской области и с юга, восточного побережья Азовского моря. Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.

Большинство дронов силам ПВО удалось сбить, применяя зенитное ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр".

Украинцы уничтожили 18 "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА.

“Оккупанты применили до 24 ударных дронов “Shahed-136/131”. На этот раз силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 18 ударных БпЛА”, - проинформировали Воздушные силы.

Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, всего за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Отметим, сегодня ночью в третий раз с начала мая и безуспешно россияне атаковали Киев. оккупанты применили баражирующие беприприпасы типа “Shahed” и ракеты, вероятно, баллистического типа.

Вчера враг выпустил по Днепропетровской области иранские дроны-камикадзе. В результате атаки в Днепре повреждено админздание.

Также с утра 3 мая российские войска начали обстреливать Херсон и населенные пункты области.