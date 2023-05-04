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Третья за май атака Киева – все ракеты и БПЛА уничтожены

киев атака ракеты
В третий раз с начала мая россияне атаковали Киев. Иллюстративное фото: Национальная полиция

В третий раз с начала мая россияне атаковали Киев. Оккупанты применили баражирующие беприприпасы типа "Shahed" и ракеты, вероятно, баллистического типа - сообщила прессслужба КГВА в Facebook.

Ночная тревога в Киеве длилась более 3,5 часов.

Как отметили в КГВА, столь плотной интенсивности ударов столица не испытывала с начала этого года.

По предварительной информации, силами ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.

Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, без ущерба для людей и серьезных повреждений в застройке города.

“В результате ночной воздушной атаки на столицу, в Шевченковском районе в жилой застройке обнаружены обломки БПЛА. Информация о пожаре не подтвердилась. Без пострадавших среди населения и без существенных повреждений прилегающей территории», - проинформировал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Напомним, 3 мая россияне выпустили по Киеву. дроны-камикадзе типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили все русские БПЛА.

Первого мая в КВГА сообщили о безуспешной воздушной атаке оккупантами по Киеву, рашисты в очередной раз атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами.

Автор:
Альона Чернецкая