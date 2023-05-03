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В результате массированной атаки оккупантов по Херсонщине погибли 16 человек, 22 были ранены

В результате массированной атаки оккупантов по Херсонщине погибли 16 человек, 22 были ранены
Утром 3 мая русские войска начали обстреливать Херсон. Фото: Офис генпрокурора

Утром 3 мая российские войска начали массивно обстреливать Херсон и населенные пункты области. По состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 16 человек. Около 22 – получили травмы разной степени тяжести.

Под обстрел оккупантов вблизи села Степановка попала бригада службы воздушных и кабельных электрических сетей "Херсоноблэнерго", сообщает Офис генпрокурора.

Энергетики чинили электросети после очередных атак армии РФ, чтобы обеспечить людей светом.

К сожалению, от полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли. Это мастер Владислав Пидгайный, электромонтеры Андрей Федоткин и Артем Веретельник.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В течение 3 мая россияне несколько раз наносили удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Херсона и области.

Автор:
Татьяна Гойденко