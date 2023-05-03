В Днепре вражеский дрон повредил админздание

Оккупационные российские войска не оставляют Днепропетровщину в покое. Ночью 3 мая враг выпустил по области иранские дроны-камикадзе. В результате атаки в Днепре повреждено админздание.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, ночью защитники неба из воздушного командования "Восход" сбили над Днепропетровской областью 7 дронов.

"Но один Shahed-136 все же достался цели. В Днепре повреждено админздание", - отметил Лысак.

Он добавил, что в результате вражеской атаки возник пожар, который уже потушен.

Как сообщил глава области, жители города не пострадали.

Сейчас на месте попадания вражеского дрона еще работают спасатели. Последствия атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 3 мая Киев подвергся очередному воздушному нападению со стороны страны-агрессора РФ. Силы ПВО обнаружили и уничтожили все дроны-камикадзе, которыми захватчики пытались атаковать столицу.