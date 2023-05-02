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Враг снова обстрелял Никопольщину: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Враг снова обстрелял Никопольщину: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Последствия обстрелов. Фото: Telegram головы ОВА

Российские оккупационные войска не прекращают террор Днепропетровской области. Так, в течение дня 2 мая враг обстреливал Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Под вражеский удар попали Красногригоревская, Покровская, Марганецкая громады, в том числе и сам Марганец. А еще – Никополь", - отметил он.

По его словам, враг использовал дроны и тяжелую артиллерию.

Фото 2 — Враг снова обстрелял Никопольщину: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 3 — Враг снова обстрелял Никопольщину: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 4 — Враг снова обстрелял Никопольщину: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 5 — Враг снова обстрелял Никопольщину: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

В результате обстрелов повреждены админздание, пятиэтажка, частные жилые дома и хозяйственное сооружение.

Обошлось без жертв.

На местах "прилетов" работают спасатели, они обследуют местность и уточняют последствия атак.

Напомним, в ночь на 1 мая россияне совершили ракетную атаку на Павлоградский район. Украинские военные сбили семь ракет, однако были и попадания. Враг повредил, в частности, десятки домов, несколько заведений школьного и дошкольного образования, а также магазины. 

Автор:
Нина Комащенко