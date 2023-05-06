РФ отказалась от захвата Бахмута и переходит на большинство направлений к обороне, - ISW

Министерство обороны страны-агрессора РФ, похоже, отказалось от наступления на Бахмут, сместив акцент на подготовку к ожидаемому контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Министерство обороны России, похоже, изменило приоритет наступления на Бахмут в пользу подготовки к обороне от ожидаемого украинского контрнаступления, которое ставит ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина в потенциально затруднительное положение.

Кроме того, Пригожин выпустил серию видеороликов, в которых объявил, что "вагнеровцы" уйдут из Бахмута 10 мая, если не получат необходимые боеприпасы, и особенно резко и эмоционально высказался о военном руководстве РФ.

"Гнев Пригожина в одном из последних видео свидетельствует о том, что Минобороны РФ, вероятно, упразднило приоритет Бахмута и переместило оперативный центр в другое место на театре военных действий", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что, несмотря на смещение приоритетов руководства армии РФ, "вагнеровцы" не оставили попыток полностью захватить Бахмут.

По мнению аналитиков, длительное содержание "Вагнера" в Бахмуте не согласуется с общим замедлением темпов российских наступательных операций по другим направлениям фронта. Они отмечают, что кроме очень ограниченных и локализованных атак в районе Кременной и вблизи Донецка, российские войска в основном прекратили наступательные операции, что может означать переход к обороне.

"Оперативно обоснованным решением для МО РФ было бы начать придерживать и накапливать боеприпасы и запасы, чтобы подготовиться к любым украинским контрнаступательным действиям, и отчаянные заявления Пригожина указывают на то, что МО РФ, скорее всего, именно так и делает", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что российским военным не хватает резервов, необходимых для комплектования позиций, которые "Вагнер" может оставить в Бахмуте.

"Масштабные потери, понесенные наемниками ради тактических достижений, а также общий переход российских военных к оборонным операциям, похоже, создают украинским силам возможности для плодотворных контратак в разных районах бахмутского направления. И, похоже, они уже используют некоторые из них. Однако эти контратаки не является частью ожидаемого контрнаступления", - отмечают аналитики.

Они считают, что объявленная накануне оккупантами эвакуация населения из ряда населенных пунктов Запорожской области свидетельствует о том, что российские войска планируют осуществить контролируемый боевой уход со своих текущих позиций на подготовленную линию обороны.

"Эти приготовления россиян не обязательно указывают на то, что украинские силы будут атаковать в этом районе или отдадут ему приоритет. Российская и оккупационная "власть", вероятно, воспользуется растущим страхом перед возможным контрнаступлением ВСУ, чтобы оправдать дальнейшее массовое переселение гражданских украинцев" – подчеркивают в ISW.

Заметим, армия страны-агрессора РФ в ожидании контрнаступления ВСУ активно роет окопы и устанавливает укрепление на оккупированных территориях Украины. На сегодняшний день наиболее укрепленными районами являются Запорожская область и "ворота" в Крым.