Оккупанты обстреляли больницу и помещение "Укрпочты" в Херсоне

Российские оккупационные войска в течение суток 28 марта 34 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за прошедшие сутки Херсонщина находилась под огнем российской авиации и артиллерии. Армия страны-агрессора РФ совершила 34 обстрела области.

Город Херсон враг обстрелял 3 раза. 17 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также производственное помещение "Укрпочты".

По словам главы области, есть пострадавшие среди гражданского населения: один человек получил ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 82 человека.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

Накануне противник совершил 60 обстрелов по жителям Херсонской области. 29 снарядов попали в жилые кварталы Херсона, частные и многоквартирные дома, территорию и здание учебного заведения.