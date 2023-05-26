В ВОЗ рассказали, сколько атак нанесла Россия по медицинским учреждениям Украины

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, с начала российского вторжения в Украину было совершено более 900 атак на медицинские учреждения.

Как сообщили в ВОЗ, из 967 атак 868 затронули медицинские учреждения. Всего с 25 февраля 2022 года атаки на ликирные и другие медучреждения Украины привели к, по меньшей мере, 97 смертям и 126 ранениям.

"ВОЗ осуждает все акты насилия против здравоохранения. Эти атаки не только убивают и калечат, но и лишают людей срочно необходимой помощи, ставят под угрозу поставщиков медицинских услуг и подрывают системы здравоохранения", — заявила представитель ВОЗ доктор Маргарет Гаррис в заявлении CNN.

Она добавила, что нападения на медицинских работников, пациентов, транспорт, поставки и медицинские учреждения являются грубым нарушением международного гуманитарного права и законодательства о правах человека и должны быть прекращены немедленно.

В ВОЗ призвали прекращение всех действий, которые ставят под угрозу жизнь медицинских работников и пациентов или препятствуют предоставлению основных медицинских услуг.

Нападение России на медицинское учреждение в Днепре в пятницу пока не входит в данные ВОЗ или количество погибших, учитывая, что процесс верификации атак в организации занимает некоторое время. Последняя атака на здравоохранение в Украине, зафиксированная ВОЗ, произошла 7 мая 2023 года и затронула мобильную клинику.

Напомним, в результате войны, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи по результатам войны. В то же время в ВОЗ считают, что в зоне риска 10 миллионов граждан. У них может развиться та или иная форма психического расстройства.