Львівська міська рада пропонує націоналізувати "Львівгаз" олігарха Фірташа

Депутати Львівської міської ради підготували офіційне звернення до РНБО та Верховної Ради України з проханням про націоналізацію ПАТ "Львівгаз".

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Як повідомляє видання "Вголос", міські обранці наголошують, що воєнна агресія росії проти України вимагає відповідної реакції на економічному та енергетичному фронтах.

ПАТ "Львівгаз" належить олігарху Дмитру Фірташу, який з 18 червня 2021 року перебуває під санкціями, запровадженими РНБО України. При цьому українська зовнішня розвідка довела факти постачання сировини, яку виготовляли на підприємствах Фірташа, на військові підприємства РФ. Окрім того Фірташ є фігурантом низки кримінальних справ за кордоном.

"Це питання націоналізації не те що назріло, воно перезріло ще до війни. Монополісти зловживали своїм становищем і просто зі стелі нараховували людям тарифи за послуги, в даному випадку за транспортування газу. Колись давно це було за безцінь приватизовано, і просто весь час український народ грабували через монополістів. Я вважаю, що це все тепер треба конфіскувати на користь держави. І не тільки у Фірташа, а ще в Суркіса, Григоришина і так далі", - заявив голова фракції "Європейська Солідарність" у Львівській міськраді Петро Адамик.

Нагадаємо, Касаційний господарський суд 23 травня залишив у силі рішення Господарського суду Запорізької області від 4 серпня 2021 року та Центрального апеляційного господарського суду від 30 листопада 2021 року, згідно з якими цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату має бути повернутий у власність держави.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суд погодився з доводами прокурора та представника Фонду державного майна як позивача, які були наведені в ході судового розгляду, та відмовив у задоволенні касаційної скарги компанії Tolexis Trading Limited (Кіпр), що входить до DF Group Дмитра Фірташа та володіла 49% ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат". Це рішення вже є остаточним.