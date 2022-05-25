Львовский городской совет предлагает национализировать "Львовгаз" олигарха Фирташа

Депутаты Львовского городского совета подготовили официальное обращение в СНБО и Верховную Раду Украины с просьбой о национализации ПАО "Львовгаз".

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Как сообщает издание "Вголос", городские избранники подчеркивают, что военная агрессия россии против Украины требует ответной реакции на экономическом и энергетическом фронтах.

ПАО "Львовгаз" принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу, который с 18 июня 2021 находится под санкциями, введенными СНБО Украины. При этом украинская внешняя разведка доказала факты поставки сырья, производимого на предприятиях Фирташа, на военные предприятия РФ. Кроме того, Фирташ является фигурантом ряда уголовных дел за рубежом.

"Этот вопрос национализации не то что назрел, он перезрел еще до войны. Монополисты злоупотребляли своим положением и просто с потолка начисляли людям тарифы за услуги, в данном случае за транспортировку газа. Когда-то давно это было за бесценок приватизировано, и просто все время украинский народ грабили из-за монополистов. Я считаю, что это все теперь нужно конфисковать в пользу государства. И не только у Фирташа, а еще у Суркиса, Григоришина и так далее", - заявил глава фракции "Европейская Солидарность" во Львовском горсовете Петр Адамик.

Напомним, Кассационный хозяйственный суд 23 мая оставил в силе решение Хозяйственного суда Запорожской области от 4 августа 2021 года и Центрального апелляционного хозяйственного суда от 30 ноября 2021 года, согласно которым целостный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината должен быть возвращен.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, суд согласился с доводами прокурора и представителя Фонда государственного имущества как истца, которые были приведены в ходе судебного разбирательства, и отказал в удовлетворении кассационной жалобы компании Tolexis Trading Limited (Кипр), входящей в DF Group Дмитрия Фирташа и владевшей 49% ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат". Это решение уже окончательно.