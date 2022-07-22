Харьков инициирует национализацию местной ТЭЦ-5

Мэр Харькова Игорь Терехов 22 июля обратился к начальнику Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова с просьбой направить письмо в Совет национальной безопасности и обороны по вопросу национализации местной теплоэлектроцентрали №5.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, предпосылкой для этого послужило то, что теплоцентраль в очередной раз "не выполнила обязательств перед харьковчанами".

Как сообщил на совещании с Тереховым генеральный директор коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко, ТЭЦ лишь вечером 21 июля сообщила, что с 12:00 пятницы в некоторых районах города будет отключена горячая вода, при том, что котельная на Павловом Поле сейчас выведена в ремонт.

По его словам, без горячей воды временно остались жильцы около 800 домов на Алексеевке, в Новобаварском и частично Холодногорском районах. Скопенко подчеркнул, что ранее с ТЭЦ-5 была достигнута договоренность о том, что горожане будут обеспечены горячей водой.

Теперь же "Харьковские теплосети" приступили к оперативному ремонту котельной на Павловом Поле, а горячее водоснабжение смогут возобновить не ранее чем через 10 дней.

В свою очередь Терехов отметил, что харьковчане не должны быть заложниками "финансовых недопониманий" между частными хозяйствующими структурами.

"Хочу сказать руководителям ТЭЦ-5, "Харьковгоргаза": вы - два частных предприятия, которые имеют смежных собственников. Нам предстоит проходить отопительный сезон в условиях войны, поэтому мириться с приоритетами ваших коммерческих интересов я не намерен. Я хочу, чтобы харьковчане стабильно получали тепло и горячую воду, тем более, когда идет война", - подчеркнул мэр.

Харьковская ТЭЦ-5 является одной из самых мощных в Украине (мощнее - только киевская ТЭЦ-5). Она расположена около села Подворки (Солоницевская община Харьковского района) и способна нести нагрузку до 540 МВт и покрывать тепловую нагрузку до 1420 Гкал/час.

Предприятие принадлежит оффшорной компании San Posidanius Investments Limited (Кипр), а ее единоличным бенефициаром является житель Швейцарии Рубен Захарян.

ТЭЦ работает на природном газе и является крупнейшим в Харьковской области потребителем этого топлива. Кроме того, в случае необходимости она может переходить на резервное топливо – топочный мазут.

На региональном рынке главным партнером ТЭЦ являются "Харьковские теплосети", которые транспортируют тепловую энергию, купленную у ТЭЦ, в жилые массивы и административные центры, распределяют ее между потребителями и занимаются сбытовой работой. Кроме того, КП покупает у ТЭЦ смягченную воду для подпитки теплосети.