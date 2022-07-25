Оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харьковщины

Армия страны-агрессора РФ не перестает обстреливать Харьковскую область. Оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева, обстрелы зафиксировали и в Изюмском районе.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева - школа, дом культуры. В одном из помещений находились люди, оказавшиеся под завалами, 3 человека спасатели уже освободили, повреждений нет. Все профильные службы продолжают дальше работать на месте", - отметил Синегубов.

Также в течение суток в с. Коробочкино и пгт Печенеги несколько раз обстреливали жилые сектора. В районе вне населенных пунктов возник пожар на поле с пшеницей площадью в 1 га.

В Богодуховском районе в результате обстрела горела крыша складского помещения фермерского хозяйства. Спасатели ликвидировали пожар. Обстрелы оккупантов зафиксировали и в Изюмском районе.

Кроме того, в с. Кулиничи, Харьковского района, погиб 39-летний тракторист, наехавший на взрывной предмет.

"Мы еще раз обращаемся к аграриям Харьковщины: помните об опасности. Работать на полях можно только после обследования со взрывотехниками и военными!", - подчеркнул глава ОВА.

Отметим, российские военные ночью, 24 июля, нанесли удары по пяти районам Харьковской области. В результате вражеских обстрелов горели хозяйственные постройки, были попадания по открытым территориям.